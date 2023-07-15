بالفيديو انفجارات ضخمة في معمل للكيماويات في أمريكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الليلة الماضية، أن حوالي 6 انفجارات على الأقل وقعت في مصنع "داو" للكيماويات في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال مسؤولون في الولاية: "إن النيران اشتعلت في مجمع "داو" للكيماويات الضخم في وقت متأخر من ليلة الجمعة وشهد عدة انفجارات، مما أجبر حوالي 350 أسرة قريبة على الاحتماء بداخل منازلهم".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، لاندون غروجر: "إن الطواقم ما زالت تكافح حريقا في المبنى، على الرغم من عدم الكشف عن أي تسرب كيميائي".

وبحسب المعلومات، قع الانفجار في وحدة Dow's Gylcol 2، التي تتعامل مع المادة الكيميائية القوية القابلة للاشتعال والمسرطنة للغاية، أكسيد الإيثيلين، فيما أجرى مسؤولي "داو" مراقبة جوية طوال فترة الحادث.

ويُشار إلى أنه لم تتم الإفادة عن وقوع أي إصابات حتى الآن كما لا يزال سبب الحادث مجهولاً.