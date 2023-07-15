فور وصوله لتدريب سان جيرمان.. أنريكي يطالب بطرد 9 لاعبين

قرر لويس أنريكي المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طرد تسعة لاعبين من قائمة الفريق للموسم الكروي المقبل.

وأبلغ إنريكي، إدارة النادي بعدم حاجته لتسعة لاعبين في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: إن إنريكي أخرج من حساباته اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي.

وتشمل قائمة المعارين ثمانية لاعبين، وهم:

الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والثنائي الفرنسي داجبا وكورزاوا، ولاعب الوسط الهولندي فينالدوم، والألماني دراكسلر، والسنغالي عبدو ديالو، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبخلاف المعارين، قالت الصحيفة إن مدرب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق، لا ينوي أيضا الاعتماد على المهاجم الشاب، هوجو إيكيتيكي، الذي انضم صيف العام الماضي من ريمس.

وتولى إنريكي قبل أيام، قيادة باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2025 خلفا لكريستوف غالتييه الذي أقيل من منصبه بعد موسم واحد فقط.