أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-7-2023 ، ويبحث الكثير من المتابعين على أسعار الذهب والتي تلاقي اهتماماً كبيرة من شريحة واسعة من الناس ويهتمون بالتغيرات التي تطرأ عليها وخصوصاً من التجار والمقبلين على الزواج.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، والتحديثات التي طرأت عليها بمختلف العيارات المتداولة هناك تبعاً للأسعار في الأسواق العالمية.

وقد شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15-7-2023، ارتفاعا في السوق المصرية، بعد قرار إعفاء المعدن الأصفر من الجمارك.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-7-2023، كما يلي:

- الذهب عيار 24: سجل 2502.75 جنيه (شراء)، (بيع) 2514.25 جنيه.

- الذهب عيار 21 : سجل 2190 جنيها (شراء)، (بيع) 2200 جنيه.

- الذهب عيار 18: نحو 1877.25 (شراء)، (بيع) 1885.75 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب17600 جنيهاً.