أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 15-7-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:29 ص
15 يوليو 2023
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أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 15-7-2023 ، حيث تستحوذ أسعار الذهب على اهتمام شريحة كبيرة من الناس في الدول العربية ويتابعونها باستمرار وخاصة من فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بأسعار الذهب في الأردن والتغييرات التي تطرأ على أسعارها تبعاً للتطورات العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 15-7-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 39.4 دينارا للبيع للجمهور مقابل 37.7 للشراء من الجمهور.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

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