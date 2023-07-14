سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين، شهد سعر الدولار اليوم في لبنان السبت ، استقراراً في تعاملات اليوم وفق شاشات التداول، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، حيث تشهد العملة اللبنانية تغيرات ف سعر العملة اللبنانية في لبنان مقارنة بالأسبوع الماضي، سواء في السوق السوداء أو عند شركات الصرافة.

سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين

سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين، الليرة اللبنانية فقدت الكثير من قيمتها، وباتت على شفا حفرة من الانهيار الكلي، وذلك نتيجة للأحداث المتواصلة في لبنان، والتي أدت أيضا إلى انهيار الاقتصاد اللبناني، واليوم يبحث اللبنانيون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية اللبنانية، حيث ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم السبت 15 يوليو في السوق السوداء وعند الصرافين.

سعر الدولار والذهب في لبنان اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين