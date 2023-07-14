سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين، شهد سعر الدولار اليوم في سوريا السبت ، استقراراً في تعاملات اليوم وفق شاشات التداول، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، حيث تشهد العملة السورية تغيرات ف سعر العملة الخضراء في سوريا مقارنة بالأسبوع الماضي، سواء في السوق السوداء أو عند شركات الصرافة.

سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين

سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين، الليرة السورية فقدت الكثير من قيمتها، وباتت على شفا حفرة من الانهيار الكلي، وذلك نتيجة للأحداث المتواصلة في سوريا منذ عام 2011، والتي أدت أيضا إلى انهيار الاقتصاد السوري، واليوم يبحث السوريون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية السورية، حيث ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم السبت 18 فبراير 2023 في السوق السوداء وعند الصرافين.

سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السوق السوداء والصرافين