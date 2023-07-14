مدير باريس سان جيرمان يطالب إدارته بالتخلص من 9 لاعبين

أبلغ المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، إدارة النادي بعدم حاجته لتسعة لاعبين في الموسم المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لوباريزيان". وكشفت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، يوم الجمعة، أن إنريكي أخرج من حساباته اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي. إقرأ المزيد ريال مدريد يجهز عقدا يلامس مليار يورو لضم مبابي ريال مدريد يجهز عقدا يلامس مليار يورو لضم مبابي وتشمل قائمة المعارين ثمانية لاعبين، وهم: الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والثنائي الفرنسي داجبا وكورزاوا، ولاعب الوسط الهولندي فينالدوم، والألماني دراكسلر، والسنغالي عبدو ديالو، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس. وبخلاف المعارين، قالت الصحيفة إن مدرب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق، لا ينوي أيضا الاعتماد على المهاجم الشاب، هوجو إيكيتيكي، الذي انضم صيف العام الماضي من ريمس. وتولى إنريكي قبل أيام، قيادة باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2025 خلفا لكريستوف غالتييه الذي أقيل من منصبه بعد موسم واحد فقط.