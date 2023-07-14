"بلاطة" يتفوق على "السموع" و"هلال القدس" يفوز على "أهلي الخليل"

حقق "مركز بلاطة" فوزا عريضًا على "شباب السموع"، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد "بيليه" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ضمن الجولة الأولى من بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين في المحافظات الشمالية.

وافتتح "بلاطة" التسجيل في الدقيقة 22 بهدف عكسي سجله مدافع "السموع" قصي البطاط في شباك فريقه، قبل أن يضيف محمود أبو وردة الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة.

ونجح محمد عيسى أبو عواد في تقليص النتيجة للسموع في الدقيقة 42، إلا أن أبو وردة عادة وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. وفي الدقيقة 71، سجّل عبد الرحمن وشاح الهدف الرابع لمركز بلاطة، ليضمن أول ثلاث نقاط لفريقه في منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة، تعادل "مؤسسة البيرة" مع الصاعد الجديد إلى دوري المحترفين "شباب العبيدية"، دون أهداف، على استاد الحسين في الخليل.

وشهدت المباراة طرد لاعب "البيرة" عدي حماد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

وضمن مباريات المجموعة الأولى، فاز "هلال القدس" على "أهلي الخليل" بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد "بيليه" في بلدة الخضر.

وافتتح محمد نزال التسجيل للهلال في الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر الشوط الأول، وأضاف صادق عبيد الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يقلص المخضرم أشرف نعمان النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق ضربة جزاء.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى، غدا السبت، حيث يلتقي حامل اللقب "جبل المكبر" مع "ثقافي طولكرم" على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين ضمن المجموعة الثالثة، و"شباب الظاهرية" مع "ترجي واد النيص" على استاد الحسين في الخليل لحساب المجموعة الأولى، وفي ختام مباريات الجولة، يلتقي "شباب الخليل" مع الصاعد حديثا لدوري المحترفين "السواحرة" على استاد "بيليه" في بلدة الخضر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ووفقا لنظام البطولة، جرى تقسيم أندية المحترفين الـ12 إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وتلعب بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أصحاب الصدارة، إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، إلى الدور نصف النهائي.