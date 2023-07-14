د. المدلل: مشروع المقاومة وحده الذي يحقق الانتصارات

استقبل أمين عام حركة الأمة فضيلة الشيخ عبد الله جبري، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أحمد المدلل، وبحثا التطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما على الساحة الفلسطينية.

وأكدا خلال اللقاء أن كل التجارب مع العدو الصهيوني أكدت أن مشروع المقاومة هو وحده الخيار الوحيد الذي يحقق الانتصارات ويهزم العدو، محيّين تضحيات أهل جنين وعموم فلسطين وصمودهم الأسطوري في وجه الإرهاب الصهيوني.

وقد ألقى د. أحمد المدلل خطبة الجمعة في مسجد كلية الدعوة الإسلامية ببيروت، حيث أشار إلى أن العدو اعتقد واهمًا أنه يستطيع اجتثاث المقاومة، لكنها أثبتت أنها أقوى مما كانت عليه.

وقال سماحته إنه لا يمكن أن تتحرر الضفة الغربية والقدس إلا من خلال تفعيل واتساع رقعة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

كما اعتبر القيادي المدلل أن ثقافة الشعب الفلسطيني هي المقاومة، والعدو فشل في كيّ وعي هذا الشعب، وأن معركة جنين دليل على همجية الاحتلال وبصمة ثابتة أن جنين ومنذ سنوات طويلة مضت ولا زالت تثبت أنها الرقم الصعب في مواجهة الكيان الصهيوني.