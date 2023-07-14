شركة كهرباء غزة تصدر بيانًا بشأن وفاة الحاج عطايا بركة

أصدرت شركة توزيع كهرباء، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا حول وفاة المرحوم بإذن الله الحاج عطايا خليل محمد بركة.

إليكم نص البيان:

تتقدم شركة توزيع الكهرباء بأحر التعازي والمواساة من آل بركة الكرام على مصابهم الجلل في وفاة المرحوم بإذن الله الحاج عطايا بركة وتسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

تؤكد الشركة أنه وفي إطار متابعتها لقضية وفاة الحاج عطايا بركة من دير البلح يوم الجمعة الموافق 14/7/2023، فقد قررت الآتي:

1- تشكيل لجنة تحقيق وتحقق فورية للوقوف على حيثيات الموضوع من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

2- مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام.

3- التواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص.

وبناء على ما تقدم، وحفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه أبناء شعبنا؛ فإن الشركة تشارك عائلة الفقيد الألم وتتعهد بوضعهم في صورة نتائج لجنة التحقيق بالتفصيل فور صدورها، مع التزامنا بتحمل أية مسئوليات تحددها مخرجات التحقيق.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

وإليكم نص بيان العائلة :

بيان للرأي العام

صادر عن عائلة بركة

يا أبناء شعبنا الصابر... نروي لكم واقعة وفاة ابن العائلة الحاج/ عطايا خليل محمد بركة...

السبب قيام شركة الكهرباء بأخذ القانون باليد رغم أن المشرع اعطى الشركة الحق في المطالبة بحقوقها الناتجة عن إستهلاك التيار الكهربائي بالطريق القانوني إلا أنها تركت هذه الطريق المشروع ولجأت إلى طريق الغير قانوني المتمثل في قطع التيار عن المنازل دون سابق إنذار وهذا السلوك يجب أن تسأل عنه الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها والموظفين الذين حضروا ومارسوا أخذ القانون باليد، ففي يوم الأحد الموافق 9/7/2023 حضرا موظفوا الشركة إلى منزل المرحوم بإذن الله تعالى "عطايا خليل محمد بركة" الرجل المسن الذي يبلغ من العمر 83 عامًا وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن منزله بذريعة تركيب عداد مسبق الدفع علمًا أن جميع القوانين والدساتير تُحرم قطع هذه الخدمة الضرورية عن المنازل، وقد اعطى المُشرع للشركة الحق في استيفاء ما تريد من بدل إستهلاك أو أي أمر آخر بالطريق القانوني..

هذه الواقعة ادت إلى استفزاز المرحوم عطايا بركة وارتفاع ضغطه وسقوطه بعدها على الأرض مغشياً عليه وإصابته بجلطة دماغية افقدته الوعي، وفي الوقت الذي غادر موظفي الشركة المكان؛ غادر أبو نبيل بسيارة الأسعاف للمستشفى فاقد الوعي ومكث في قسم العناية المركزة أربعة أيام إلى أن توفي ليلة الجمعة الموافق 14/7/2023 والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى الأقصى تثبت ذلك.

أننا في عائلة بركة نحمل شركة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة ونهيب بكافة المسؤولين إتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية مستقبلاً وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا تكبدت الشركة ثمن الخطيئه التي ارتكبتها واننا في عائلة بركة لن نتوانى في اللجوء إلى القضاء لتحصيل حق المغدور وعائلتة.

عائلة بركة - فلسطين