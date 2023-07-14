بالفيديو أسهل طريقة عمل مربى التفاح

أسهل طريقة عمل مربى التفاح، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خطوات عمل مربى التفاح، والذي يعتبر منتج حلو ولذيذ يتم تحضيره من التفاح، وهو أحد الفواكه الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين. يتميز مربى التفاح بنكهته العطرة وقوامه الكريمي، وهو يعد إضافة رائعة لتناول الإفطار أو تحضير الحلويات، كما يمكن استخدام مربى التفاح في العديد من الوصفات والحلويات، مثل تحضير الطبقات في الكيك والتارت والمخبوزات، كما يمكن تناوله مع الخبز أو البسكويت كوجبة خفيفة لذيذة.

نبذة عن أصول مربى التفاح

يعود تاريخ مربى التفاح إلى قرون عديدة، حيث كانت تُستخدم تقنية تعرف بالحفظ لإطالة مدة صلاحية التفاح عند نضوجه. ومع مرور الوقت، تطورت تقنيات تحضير مربى التفاح لتصبح وسيلة شائعة للاستمتاع بمذاق التفاح على مدار العام.

يتم تحضير مربى التفاح عن طريق طهي شرائح التفاح مع السكر وعصير الليمون على نار هادئة حتى يصبح التفاح طرياً ويتكاثف السائل ويصبح قوام المربى سميكًا. يمكن إضافة التوابل مثل القرفة أو الزنجبيل لإضفاء نكهة إضافية وتنويع المذاق.

يمتاز مربى التفاح بفوائده الصحية، فالتفاح غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعتبر تناول مربى التفاح طريقة رائعة للاستفادة من فوائد التفاح بشكل لذيذ وممتع.

إليكم طريقة عمل مربى التفاح بالتفصيل:

المكونات:

- 1 كيلوغرام تفاح مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة

- 2 كوب سكر

- 1/4 كوب عصير ليمون طازج

- 1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

- 1/4 كوب ماء

طريقة التحضير:

1. في قدر كبير، ضع التفاح والسكر وعصير الليمون وقرفة (إن استخدمتها) والماء.

2. قم بتسخين القدر على نار متوسطة مرتفعة، وقم بتحريك المكونات جيدًا لضمان تجانسها.

3. ارفع درجة الحرارة إلى حرارة عالية حتى تغلي المكونات.

4. بمجرد الوصول إلى نقطة الغليان، قلل درجة الحرارة إلى متوسطة منخفضة واترك المكونات تغلي لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، مع التحريك بين الحين والآخر.

5. استمر في التحريك حتى يصبح التفاح طريًا ومتفتتًا، وتصبح المزيج سميكًا قليلاً.

6. قم بإزالة القدر من على النار واترك المربى يبرد قليلاً.

7. قم بوضع المربى في وعاء نظيف ومعقم واتركه يبرد تمامًا.

8. بمجرد أن يبرد المربى بالكامل، يمكنك نقله إلى وعاء محكم الغلق وتخزينه في الثلاجة.

وبهذا، تكون قد أعددت مربى التفاح بنجاح. يمكنك تناولها مع الخبز أو البسكويت أو استخدامها كحشو للمخبوزات أو تتبيلة للحلويات. استمتع بمذاق التفاح اللذيذ والحلاوة المنعشة لهذا المربى المميز.