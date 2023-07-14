جنود بجيش الاحتلال يبلغون قادتهم بالتوقف عن تدريبات العسكرية 

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، أن عدد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم بتوقفهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية.

وقالت مصادر في سلاح الجو "الاسرائيلي" لموقع صحيفة يديعوت، إن عددا من الطيارين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يحضروا تدريبات الاحتياط ابتداء من الأسبوع المقبل.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوات تأتي بمبادرة شخصية، وبحسب ضمير هؤلاء الاحتياط وليست بشكل جماعي منظم.

وأكد مصدر أمني أنه لا يوجد أي ضرر على كفاءة سلاح الجو في هذه المرحلة.

من جانبه، يدعي الجيش الإسرائيلي أنه لم تكن هناك حالات عدم حضور نشطة وأن تشكيل الاحتياط لم يتضرر، فيما أكدت الصحيفة تلقيها شهادات من العشرات من جنود دورية "شيططت ١٣" أبلغوا قادتهم بالفعل عدم حضورهم للسلسلة التالية من تدريب الكفاءة التشغيلية.