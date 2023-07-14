فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً ضد المستوطنات

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية،باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.

وشددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أن تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعُتمد منذ مارس للعام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

وعبرت الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الاسرائيلي وتغذيته.

وشددت على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الاتخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان وتخالف حقوق الشعوب الاساسية.

وعبرت الوزارة عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في المستوطنات. ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار بمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجبع إسرائيل.

وطالبت الخارجية الدول والمجتمع الدولي ومنظماته لدعم المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتبه للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الانسان وحقوق الشعوب.