الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في "ام صفا" شمال رام الله

أصيب مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان، في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة تخللها تأدية للصلاة، رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.

وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

يذكر بأن الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة، استشهد الجمعة الماضية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت في أم صفا.