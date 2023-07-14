الأسير أمين جرابعة يعلق إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:34 م
14 يوليو 2023
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علّق الأسير الإداري أمين جرابعة، اليوم الجمعة 14-7-2023 إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 11 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله.

وقال نادي الأسير، في بيان: "إن الأسير جرابعة (20 عاما)، من بلدة بيتين شمال رام الله، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر، ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس المقبل".

وأضاف النادي: "إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير جرابعة عقب تعليقه للإضراب، من الزنازين إلى أقسام الأسرى".

 

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