جالانت يزعم إحباط 50 هجوماً إيرانياً ضد أهداف "إسرائيلية"

زعم وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي"، يوآف غالانت، إحباط ما وصفه بـ"50 محاولة إيرانية" لتنفيذ هجمات ضد أهداف "إسرائيلية" في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جالانت على هامش أول زيارة له إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال غالانت: "إن إيران في مركز أولويات المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية"، وجرى تخصيص المليارات في الميزانية الأخيرة للتعامل مع ما تسمى بـ"الدائرة الثالثة"، للاستعداد لأي طريقة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي". بحسب قوله.

ويُقصد بالدائرة الثالثة، دول محور المقاومة، وتمثل ساحة لأنشطة وعمليات أجهزة أمن الاحتلال، ولاسيما العراق واليمن وسوريا ولبنان.

واتهم غالانت إيران بتمويل المقاومة في جنين ونشر "المعرفة وأساليب الحرب"، من أجل عرقلة "القدرة الإسرائيلية للسيطرة" على المنطقة.

كما زعم أن إيران لم تتخل عن فكرة ترسيخ قدرة عسكرية في سوريا، مضيفا أن أنشطة جيش الاحتلال لمنع نقل الأسلحة كان ناجحا.. بحسب قوله

وأضاف: "إيران لم تنجح في تحقيق رؤية قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني، قاسم سليماني، وسنواصل العمل بقدر الحاجة لردع إيران وحزب الله وكسر المعادلات. وفقاً له".