ميلان يعلن التعاقد مع النجم الأميركي بوليسيتش

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، أمس الخميس، ضم النجم الأميركي كريستيان بوليسيتش بعقد لمدة أربع سنوات مع النادي حتى عام 2027، مع احتفاظ الروسونيري بخيار التمديد لموسم خامس.

ويعتبر بوليسيتش أفضل لاعب أميركي، لكنه عانى من عدة إصابات ولم يرق مطلقا إلى مستوى توقعات تشيلسي. وترك النادي اللندني على الرغم من بقاء عام على انتهاء عقده.

من المقرر أن يصبح لاعب خط الوسط المهاجم الأميركي الثالث الذي يلعب لإيه سي ميلان بعد أوجوتشي أونيوو وسيرجينيو ديست.

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإنه دفع النادي المملوك لشركة الاستثمار الأميركية ريد بيرد، رسوم انتقال قدرها 22 مليون دولار لبوليسيتش. وهو ما يقل عن ثلث ما دفعه تشيلسي لبوروسيا دورتموند من أجل بوليسيتش عام 2019.

وبدوره، قال بوليسيتش لدى وصوله إلى مطار مالبينسا في ميلانو: " سعيد للغاية لوجودي هنا، أنا متحمس، لا أطيق الانتظار للمشاركة مع هذا النادي التاريخي".

جدير ذكره أنه حصل إيه سي ميلان على لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات وخسر أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كما فاز بآخر ألقابه الـ19 في الدوري الإيطالي عام 2022