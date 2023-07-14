جيش الاحتلال يجري تمريناً يُحاكي حرباً على لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنه أجرى ما يُعرف بـ"اللواء السابع المدرع" التابع لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تمرينا مكثفا تحت اسم "قبضة الضرب".

ويحاكي هذا التمرين حالة اندلاع حرب في جنوب لبنان، وذلك على خلفية التوترات المتزايدة بين كيان الاحتلال والمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله".

وقالت قناة "i24 news" العبرية: "إنه بعد 17 عاما من حرب لبنان الثانية، قام جنود "إسرائيليين"، بقيادة قائد ما يُسمى بـ"ـاللواء السابع المدرع" يفتاح نوركين، بتدريب يحاكي منطقة القتال في منطقة وادي عارة".

وأوضحت القناة العبرية، أن "كتيبة أمريكية شاركت بشكل غير عادي في التمرين، والتي وصلت إلى "إسرائيل" بعد تمركزها في إحدى دول الخليج العربي".

ومن جانبه، قال الكابتن ماثيو هيلم، أحد قادة الجيش الأمريكي، فيما يتعلق بالتمرين: "أفهم أن الكثير من الأخبار يتم نقلها عن العلاقة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، ولكننا نتعلم الكثير من "إسرائيل" عندما نتدرب هنا، وآمل أن ننقل معلومات جيدة إلى الجيش "الإسرائيلي" فيما يتعلق بالتكتيكات والتخطيط والعمليات المشتركة حتى نتمكن من إنشاء علاقات أفضل بين الجيوش". على حد قوله

وأضاف هيلم: "جرى التمرين على خلفية التوتر بين "حزب الله" و"اسرائيل" وبعد أن هدد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في خطابه هذا الأسبوع، بأنه إذا قررت "إسرائيل" مهاجمة الخيمتين التي أقامهما عناصره في أراضي لبنان، فلن يصمت".