مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، اليوم الجمعة 14-7-2023، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

وكان مشروع القانون قد طرحه نواب من كتل مجلس الدوما الخمس كلها برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين في مايو الماضي، وتم تبنبه بالقراءة الأولى في يونيو وبالقراءة الثانية في 13 يوليو.

وبهذا القرار، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس.

ويُشار إلى أنه لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.