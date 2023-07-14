واشنطن تسلّم الجيش الأوكرانيّ قنابل عنقوديّة

تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقوديّة من الولايات المتحدة، لدعم هجومه المضادّ، لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسيّة، وفق ما أكّد مسؤولون في واشنطن وكييف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي قوله: "حصلنا عليها للتوّ ولم نستخدمها بعد، لكنّها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) جذريًّا

وأضاف تارنافسكي: "أن العدوّ يدرك أيضًا أنّه من خلال الحصول على هذه الذخائر سنتفوّق عليه، موضحًا أنّ القوّات الأوكرانيّة لن تستخدم هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكّان".

وتابع قائد الجيش الأوكراني: "يعتقد الروس أننا سنستخدمها في كل مناطق الجبهة... هذا خطأ".

وبدورها، ذكرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنّها سترسل قنابل عنقوديّة لأوكرانيا، رغم مخاوف من المخاطر الطويلة الأمد على المدنيّين.

ومن جانبه، أكد الجنرال في هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دوغلاس سيمز في وقت لاحق الخميس، تسليم هذه الذخائر.

وقال سيمز: " إن الذخائر العنقودية باتت في أوكرانيا".

وأضاف: "إنّ هذه حرب صعبة، وتخاض في ميدان صعب، معتبرا أن أخذ مختلف العوامل في الحسبان يجعل ما تقوم به القوات الأوكرانية "لافتا".

ومن ناحيته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "إن القرار كان "صعبا جدا"، لكنه شدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة إضافية لملء مخزونها المستنفد".

ويُشار إلى أنه يمكن للأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظل في الأرض دون أن تنفجر، ما يشكل خطرا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.