تظاهرة أمام منزل "جالانت" رفضاً للتعديلات القضائية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 14-7-2023، أن مظاهرة تجري أمام منزل وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "مظاهرة في هذه اللحظات أمام منزل وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" رفضًا للانقلاب القانوني".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المُضي قُدماً في خطة "الاصلاحات القضائية" التي تهدف بحسب معارضيه لـ"إضعاف القضاء".

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني" في "إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.

وكان أعلن قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ضد مساعي الحكومة للمضي قدما في إقرار التشريعات القضائية.

ودعا قادة الاحتجاجات في بيان صدر عنهم، مساء أمس الخميس، "الجمهور الإسرائيلي" إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع". بحسب وصفهم.