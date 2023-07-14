استطلاع: تراجع "الليكود" مع استمرار خطة "إضعاف القضاء"

أشارت استطلاع "إسرائيلي" للرأي أُقيم نهاية الأسبوع الحالي إلى تراجع شعبية حزب "الليكود" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، بعد تقدم خطة "الإصلاح القضائي" ومصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على قانون "إلغاء ذريعة عدم المعقولية".

ونشرت صحيفة "معاريف" استطلاع للرأي أجرته، اليوم الجمعة، أنه لو جرت انتخابات "الكنيست" الآن، لحصل "الليكود" على 28 مقعدا، وأقل بمقعد واحد عن استطلاع الصحيفة من الأسبوع الماضي، لكنه سيبقى الحزب الأكبر.

وبهذا تقلص الفارق بين "الليكود" وبين "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، إلى مقعدين، حيث حصل على 26 مقعداً.

كما تبين من نتائج الاستطلاع أن أحزاب المعارضة الحالية ستحصل مجتمعة على 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا لـ"أحزاب الائتلاف الحالي".

وحصل حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، على 18 مقعدا. وحافظت أحزاب الحريديين على قوتها، بحصول حزب شاس على 9 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع قوة الجبهة – العربية للتغيير من 5 إلى 6 مقاعد، وكذلك حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 6 مقاعد أيضا.

وبدوره، حصل كل من "حزب الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" العنصريان على 5 مقاعد. كما حصلت "القائمة الموحدة" على 5 مقاعد وحزب "ميرتس" على 4 مقاعد.

كما لم يتجاوز "حزب التجمع" نسبة الحسم في هذا الاستطلاع بحصوله على 1.9% من الأصوات، وكذلك "حزب العمل" الذي حصل على 1.8% من الأصوات.

واعتبر حوالي 53% من المستطلعين أن الاحتجاجات ضد "إضعاف جهاز القضاء" تضعف الجيش "الإسرائيلي" وتشكل خطرا على كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما عارض ذلك 29%. وتبين أن 57% من ناخبي أحزاب المعارضة يعارضون هذه المقولة، مقابل 38% الذين يؤيدونها. وقال ثلثا ناخبي أحزاب الائتلاف إن الاحتجاجات تضعف الجيش.

وفي الإطار، قال حوالي 55% في استطلاع نشرته القناة 13 العبرية، مساء أمس الخميس: "إنهم يعارضون رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. في المقابل، قال 32% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون ذلك".

وأظهر استطلاع القناة 13، فإن "المعسكر الوطني" يوسع الفارق مع "الليكود"، ليحصل الأول على 27 مقعدا، والأخير على 25 مقعدا، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعدا، مقابل 69 مقعدا لأحزاب المعارضة الحالية.

كما أظهر الاستطلاع تزايد شعبية "ييش عتيد" ليحصل على 21 مقعدا، في حين يحصل "شاس" على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

وأشار إلى أنه ستحصل "القائمة الموحدة" في هذا الاستطلاع على 7 مقاعد، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد. و"الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، كما يحصل "عوتسما يهوديت" على 5 مقاعد. وتحصل "الجبهة - العربية للتغيير" في هذا الاستطلاع على 4 مقاعد، و"ميرتس" 4 مقاعد، ولا يتجاوز حزبا "التجمع والعمل" نسبة الحسم.