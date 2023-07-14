صحيفة عبرية: قلق "إسرائيلي" من اندلاع "حرب أهلية"

ذكرت وسائل اعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة ١٤-٧-٢٠٢٣، أن هناك حالة قلق لدى شرطة الاحتلال من اندلاع "حرب أهلية" في "إسرائيل".



وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "هناك قلق لدى الشرطة "الإسرائيلية" حول تصاعد التوترات بين أنصار معسكر "اليمين" و أنصار معسكر "اليسار"،و هناك خوف حقيقي من "حرب أهلية".



يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات الحاشدة الرافضة للتعديلات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها.

وشهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني" في "إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.