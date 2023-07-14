بالصور الآلاف من المواطنين يؤدون الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 14-7-2023، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أنه احشد الآلاف من المواطنين لأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.

وبالرغم من المُعيقات التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين في البلدة القديمة من القدس المحتلة؛ إلا أنه استطاع آلاف المصلين للوصول للأقصى وأداء الصلاة فيه.

وأصدرت العديد من الهيئات المقدسية دعوات للرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك؛ لمنع المستوطنين والاحتلال من تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً في ظل تكثيف الاقتحامات له.











