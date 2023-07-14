النظام الغذائي المقيّد قد تكون له عواقب وخيمة!

في العادة عندما يريد شخص ما أن يتبع نظاما غذائيا، فهو لا يفقد الدهون فقط؛ بل يفقد العضلات أيضا، ويمكن أن يكون لهذا الأمر العديد من التداعيات على اللياقة والقوة، والتمثيل الغذائي بحسب العديد من الأطباء.

ويرى الكثير من الأطباء، أنه خلال الأيام القليلة الأولى من نقص السعرات الحرارية، يستخدم الجسم خزانه الصغير من مخازن الجليكوجين للحصول على الطاقة. ويعد الجليكوجين عبارة عن سلسلة من الجلوكوز (السكر) تأتي من الكربوهيدرات التي تتناولها.

وأوضح الأطباء، أنه نظرا لأن الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، فإن هذا هو السبب في أن أي جلوكوز لا يستخدمه الجسم على الفور يتم تخزينه لاستخدامه في الطاقة لاحقا.

كما بينوا، أنه نظرا لأن جزيئات الكربوهيدرات ترتبط بالماء، فهذا يعني أنه عندما يخزن الجسم الجليكوجين، فإنه يخزن أيضا الماء في العضلات. ومع استهلاك مخزون الجليكوجين، يطلق الجسم أيضا كمية كبيرة من الماء.

وغالبا ما يُطلق على هذا "وزن الماء"، ويشرح لماذا قد يشعر البعض أنهم يفقدون وزنا كبيرا في وقت مبكر من نظامهم الغذائي.

وقال الأطباء: "نظرا لأن لديك مخزونا من الجليكوجين يكفي لأيام فقط، فإن هذا هو السبب في أن الجسم يستخدم الدهون لتخزين السعرات الحرارية الزائدة عند الحاجة إليها. وبمجرد استهلاك مخزون الجليكوجين، يتحول الجسم إلى التمثيل الغذائي للدهون للحصول على الطاقة التي يحتاجها ليعمل".

وأضافوا: "لكن لا يمكن لجميع الأنسجة استخدام الدهون للحصول على الطاقة - مثل الدماغ، وهذا هو السبب في أن الجسم يحتاج إلى التمثيل الغذائي لعضلاتك عندما تكون في حالة نقص في السعرات الحرارية".

وتابع الأطباء: "يتم تخزين البروتين (من الطعام الذي تتناوله) في عضلاتك، ويمكن للجسم تحويل هذا البروتين المخزن إلى جلوكوز للحصول على الطاقة؛ لكن هذا يعني أنك تفقد النسيج العضلي نفسه بعد ذلك عندما يحدث ذلك".

وأشاروا إلى أن هذا له عواقب وخيمة - بما في ذلك إبطاء عملية التمثيل الغذائي، والتي قد تؤدي في النهاية إلى استعادة الوزن بعد فقدانه، كما يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على مقدار العضلات التي تفقدها أثناء وجود عجز في السعرات الحرارية.

وكان يُعتقد في السابق أنه كلما زاد عدد الدهون لديك، قلت العضلات التي تفقدها في حالة نقص السعرات الحرارية، فقد تم دحض ذلك منذ ذلك الحين - حيث يفقد كل من الأشخاص النحيفين والبدناء معدلات كبيرة من العضلات عند اتباع نظام غذائي.

وأظهرت الدراسات أن السود يميلون إلى فقدان المزيد من كتلة العضلات في حالة نقص السعرات الحرارية مقارنة بالبيض.

كما تشير الأبحاث أيضا إلى أن المتغيرات الجينية قد تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لتغيرات غذائية معينة، والتي قد تحدد مقدار الكتلة العضلية التي يفقدونها في النهاية.

وبحسب الأبحاث، سيحدث فقدان العضلات أيضا بغض النظر عما إذا كنت تفقد الوزن تدريجيا أو سريعا. ويعتمد المحدد الأفضل لمقدار العضلات التي ستفقدها على مقدار الوزن الذي ستخسره في النهاية.

ويرى الأطباء، أنه إذا فقد الشخص 10٪ من وزنه، فعادة ما يكون حوالي 20٪ من هذه الكتلة خالية من الدهون (نسبة كتلة الجسم غير الدهنية - مثل العضلات)، وهذا يمكن أن يعادل عدة كيلوغرامات من العضلات.

ويعتقد الكثير من الناس أيضا أن ما تأكله أثناء فقدان الوزن قد يحدد مقدار العضلات التي تفقدها، حيث يعتقد عموما أنه إذا تناولت الكثير من البروتين، فمن غير المرجح أن تفقد كتلة العضلات.