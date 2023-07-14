إصابة عدد من المواطنين بالاختناق في سبسطية

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، صباح اليوم الجمعة 14-7-2023، في أعقاب إطلاق قوات الاحتلال الغاز صوب منازلهم في بلدة سبسطية شمال غربي محافظة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن عشرات الجنود اقتحموا سبسطية عند منتصف الليل واعتدوا على مواطنيها".

وأوضحت المصادر، أن الطواقم الطبية قدمت الإسعاف الأولى ميدانيا للمصابين وبينهم سيدة مُسنة.

يشار إلى أن بلدة سبسطة تتعرض بشكل متكرر للاقتحام مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تسعى قوات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها.