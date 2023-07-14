بالفيديو اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة 14-7-2023، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وشنت حملة مداهمات لعدة منازل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه للبلدة الأسير المحرر خالد طلال سرور.

وفي الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى بدر عقب اقتحام منزله بمنطقة جبل الشريف بمدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والاحتلال عقب اقتحامه للبلدة.

وذكرت مصادر محلية، وشهود عيان، أن صافرات الإنذار دوت في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد الاشتباه بقوات خاصة بالمخيم.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وداهمت عدة منازل في البلدة.



