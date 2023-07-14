بالصور مقتل مساعد رئيس مجلس محلي "الفريديس" بالداخل المحتل بإطلاق نار

قتل شاب في الثلاثينات من عمره، فجر اليوم الجمعة 14-7-2023، متأثرا بجراحه "الحرجة" التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن ضحية جريمة إطلاق النار، هو الشاب علاء مرعي، وهو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، وارتكبت قرب قاعة أفراح في البلدة.

ومن جانبها، ذكرت "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدمت "العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا وهو في حالة خطيرة وفاقد للوعي إثر تعرضه لإصابة اخترقت جسده".

وقالت مصادر طبية في بيان لها: "الطواقم الطبية تعمل على إنعاش المصاب ونقله إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة بالداخل المحتل لاستكمال العلاج؛ وأكدت الطواقم أن المصاب تعرض لإطلاق نار وحالته حرجة، حيث توفي على إثرها".

وبدورها، زعمت شرطة الاحتلال، أن عناصرها وصلوا إلى مكان الجريمة، وشرعوا بجمع الأدلة وبعمليات البحث عن مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

وأكدت الشرطة، مقتل شاب قالت: "إنه يبلغ من العمر 25 عاما، وأنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات القضية، فيما أشارت إلى أن الجريمة وقعت بالقرب من قاعدة أفراح في بلدة الفريديس".

يُشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، قتل الشاب ساري عزام (25 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في مدينة الطيرة في المثلث الجنوبي بالداخل المحتل. فيما قتل 7 أشخاص في جرائم إطلاق نار ارتكبت في البلدات العربية منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي.



