أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 14-7-2023

واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق المحلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة 14-7-2023، ارتفاعها وخاصة البندورة، فيما واصل الدجاج إنخفاضه.
ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة؛ لأهميتها الكبيرة للمواطنين وبحثهم باستمرار عن أسعارها.
وجاء متوسط أسعار بيع الخضروات والمنتجات الزراعية في الاسواق المحلية في غزة، اليوم الجمعة 14-7-2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3.3
|2
|خيار
|1
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|3
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|2
|12
|ليمون
|5
|13
|ملوخية
|1.5
|14
|فصوليا
|4
|15
|بصل
|2.5
|16
|بيض
|11
|17
|دجاج
|10
|18
|لحمة
|44
← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-07-14