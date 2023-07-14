أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الجمعة 14-7-2023

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي في الأسواق، اليوم الجمعة 14-7-2023، انخفاضاً بعد الهبوط الكبير الذي شهدته أمس الخميس.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الدولار مقابل الشيكل وكافة التحديثات التي تطرأ عليها للمتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين وفقاً للتغيرات في الأسواق العالمية.

ونستعرض لكم فيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل وباقي العملات في الأسواق، اليوم الجمعة 14-7-2023، وجاءت كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل = 3.61

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل = 5.08

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل = 4.06

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل = 0.12