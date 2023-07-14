الطقس: أجواء حارة ولا تغير على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:22 ص
14 يوليو 2023
طقس فلسطين- الاحوال الجوية- الطقس- حرارة.jpg
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 14-7-2023، أن يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت: 15-7-2023

يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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