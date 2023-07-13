يوفنتوس ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي يوفنتوس عن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الماضية.

وفي أبريل/نيسان 2021 أعلن 12 ناديا عن تحديهم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن مظلة الاتحاد، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وميلان وإنتر ويوفنتوس من إيطاليا، ومانشستر سيتي ويونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال، السداسي الكبير بالدوري الإنجليزي.

وتحت وطأة الضغوط الجماهير والسياسية بجانب تلويح اليويفا بعقوبات قاسية، انسحبت 9 أندية من البطولة، وتبقى فقط الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، حيث رفضت الأندية الثلاثة التخلي عن الفكرة، خاصة أن كل الأندية المؤسسة وقعت عقودا بشروط جزائية ضخمة مع الجهة الممولة للمشروع.

ونشر يوفنتوس بيانا رسميا (الخميس) أكد فيه أنه بدأ إجراءات الخروج من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأشار النادي الإيطالي إلى أنه يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من ريال مدريد وبرشلونة والأندية الأخرى المشاركة في مشروع الدوري السوبر الأوروبي من أجل إتمام انسحابه، وذلك وفقا للأحكام التعاقدية المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة دخل في معارك قضائية مع اليويفا من أجل إقامة مشروع دوري السوبر الأوروبي.