"حزب التحرير" يدعو السلطة للإفراج الفوري عن الشيخ نسيم جمجوم

قال حزب التحرير في فلسطين، إن محكمة الخليل مددت اعتقال الشيخ نسيم جمجوم 15 يوما دون وجود لائحة اتهام بحقه، في الوقت الذي يخرج فيه الناطق باسم الأجهزة الأمنية ينفي فيه وجود أية حالة اعتقال سياسي.

وتساءل المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين في بيان صحفي اليوم الخميس: "إن لم يكن اختطاف الشيخ نسيم جمجوم لإنكاره ما قامت به السلطة من خذلان لمخيم جنين، إن لم يكن اعتقالا سياسيا فماذا يكون ؟!".

وتابع حزب التحرير: "إن لم يكن اختطافه من الشارع من قبل جهاز المخابرات دون مذكرة توقيف، واستمرار توقيفه دون لائحة اتهام، إن لم يكن ذلك مخالفا القانون فماذا يكون ؟!".

ودعا السلطة لإطلق سراح الشيخ نسيم فورا وأن تكف أيديها الآثمة عن المخلصين.