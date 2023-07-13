د.فرج الله: مخيمات "ثأر الأحرار" رسالة تربية على المقاومة للعدو الصهيوني

قال الناطق باسم مخيمات ثأر الأحرار د. حسان فرج الله، إنَّ رسالة التربية على المقاومة يجب أن تصل الاحتلال، مؤكداً على أهمية التدريب العسكري والثقافي التي تتضمنها مخيمات "ثأر الأحرار".

وأضاف د.فرج الله، في تصريحات لـ"قناة القدس اليوم الفضائية"، أنَّ وحدة التعبئة نفذَّت المرحلة الأولى من مخيمات ثأر الأحرار والذي يحتوي على برامج عديدة تتضمن التدريب العسكري والثقافي وغيره.

ولفت إلى الأعداد الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني التي أقبلت على مخيمات ثأر الأحرار، مؤكداً على أنّ الجيل الذي شارك في مخيمات ثأر الأحرار هو الجيل الذي سيكبر ويحمل السلاح وفي المستقبل سنلتقي بنخبة منهم للمشاركة في العمل العسكري.



وتابع فرج الله، أنّ قيادة حركة الجهاد الإسلامي ارتأت إقامة المخيمات على أرض المواقع العسكرية التي استهدفها الاحتلال خلال معركة ثأر الأحرار.



وأوضح أنّ المخيمات التي بدأتها "حركة الجهاد" إيماناً ووعياً بقضية فلسطين وعدالتها حتى النصر والتحرير الكامل لأرض فلسطين، مشيراً إلى البرامج التي تم تناولها خلال المخيمات برامج دينية والغرس الثقافي إضافة للتدريبات العسكرية واستخدام السلاح في المواقع العسكرية.