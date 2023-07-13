نتائج قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026، التي سحبت، اليوم الخميس، في مدينة أبيدجان في ساحل العاج، عن مجموعات متوازنة لمنتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر، ما يجعل فرصتها قوية للظهور في "المونديال" الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وحل المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة، إلى جانب زامبيا، والكونغو، وتنزانيا، والنيجر، وإريتريا.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة السابعة، إلى جانب غينيا، وأوغندا، وموزمبيق، وبوتسوانا، والصومال، في حين تلعب تونس في المجموعة الثامنة إلى جانب غينيا الاستوائية، وناميبيا، ومالاوي، وليبيريا، وساوتومي.

وفي المجموعة الثانية، تتنافس منتخبات: السنغال، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، وتوغو، والسودان وجنوب السودان، وفي المجموعة الثالثة، تصطدم نيجيريا بجنوب أفريقيا، وتضم المجموعة أيضًا بنين وزيمبابوي، وروندا، وليسوتو.

وتتنافس في المجموعة الرابعة منتخبات: الكاميرون، والرأس الأخضر، وأنغولا، وليبيا، وإسواتيني، وموريشيوس، أما في المجموعة السادسة فتلعب ساحل العاج مع الغابون، وكينيا، وغامبيا، وبوروندي، وسيشيل. وتضم المجموعة التاسعة، مالي، وغانا، ومدغشقر، وأفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وتشاد.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وتتأهل 9 منتخبات عن قارة إفريقيا مباشرة إلى البطولة، بجانب نصف مقعد من خلال الملحق العالمي.

وتلعب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع، دورة الملحق الأفريقي لاختيار منتخب واحد يشارك في الملحق العالمي.