الفيفا يمنع النصر السعودي من تسجيل لاعبين جدد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس، حرمان النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة.

وتعاقد النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف الاتحاد البطل بعد ضم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في يناير/ كانون الثاني، مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيلتقي غدًا الجمعة مع فارينسي في مباراة ودية خلال معسكره الحالي في البرتغال.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز اليوم: "نادي النصر ممنوع حاليًّا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة. سيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الديون تتعلق بالمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي انتقل للنصر من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018. وفي حكم صادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قال الفيفا إن النصر لا يزال مضطرًّا لدفع 460 ألف يورو (513.544 دولارا) إلى ليستر سيتي مقابل ضم موسى، الذي خاض 62 مباراة مع النادي السعودي في كافة المسابقات وسجل 14 هدفًا قبل أن يرحل عن الفريق في 2020.

والشهر الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن مشروع استثمار وخصخصة الأندية الرياضية يضم الاتحاد بطل الدوري وأندية الهلال والنصر والأهلي. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75 في المئة من كل من هذه الأندية الأربعة بينما تمتلك مؤسساتها غير الربحية 25 في المئة في كل منها.