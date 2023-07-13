بالصور العميد تركي الحسن: حفاظ حركة الجهاد على نتائج معركة بأس جنين سيؤسس لغزة ثانية في الضفة

أكد الباحث العسكري والاستراتيجي العميد تركي حسن، أن حركة الجهاد الإسلامي خرجت من معركة بأس جنين اقوى وأشد صلابة والتحاماً بالشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أنها اذا حافظت على نتائج هذه المعركة فهذا سيؤسس لغزة ثانية في الضفة وتنتقل لمناطق أخرى.

جاء ذلك خلال ندوة بحثية بعنوان "العدوان على جنين ومأزق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية"، نظمها مركز اللغات والترجمة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، في مبنى اتحاد الكتاب العرب وسط العاصمة دمشق.

وبيّن الحسن انضواء أعداد كبيرة من الشباب الفلسطيني تحت راية الجهاد.

وأشار الباحث العسكري، إلى نظرية الاحتلال التي تسترشد بها العقيدة القتالية لجيشه في اعتمادها على الهجوم، وحسم المعركة سريعاً مع الحد من الخسائر، موضحاً أنها ستتآكل بسبب التقدم السريع لمحور المقاومة.

وأضاف حسن أن نتائج المعارك بين الاحتلال والمقاومة من معركة حي الشجاعية إلى معارك سيف القدس ووحدة الساحات وثأر الأحرار وآخرها معركة بأس جنين

وضعت قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية أمام حقيقة العجز الكامل عن شن الحروب، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية أبدعت في معركة كي الوعي الإسرائيلي عبر الحرب النفسية والإعلام الحربي، ومشيداً بالروح المعنوية العالية والتعبئة العقائدية والأخلاقية السليمة التي حققت هذه النتائج بالاعتماد على قاعدة شعبية حاضنة.

واختتم العميد حسن حديثه، بضرورة المجاراة على المستويين الإعلامي والتقني حتى لو كانت الإمكانات غير متكافأة، ولكن يجب أن تكون المستويات موجودة على سبيل المعلومة، بحسب قوله.

هذا وأدار الندوة الباحث والمختص بالشأن الاسرائيلي الدكتور سمير أبو صالح، وتخللها مداخلات ومشاركات من الحضور.





















