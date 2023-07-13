بنما تُقصي الولايات المتحدة من بطولة الكأس الذهبية

أقصى منتخب بنما الولايات المتحدة المضيفة، اليوم الخميس، من نصف نهائي كأس "الكونكاكاف الذهبية" لكرة القدم، ليضرب موعدا في النهائي مع المكسيك الفائزة على جامايكا 3-0

وفي أعقاب ذلك، ودع أصحاب الأرض المسابقة بعد الخسارة أمام بنما بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وكانت انتزعت بنما التقدم في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي عن طريق إيفان أندرسون، لكن بعد ست دقائق تمكن الأمريكيون من معادلة النتيجة عبر جيسوس فيريرا من تسديدة طائرة، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لبنما وفازت بنتيجة 5-4.

وفي ذات الإطار، وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، لم يواجه المنتخب المكسيكي مشاكل جمة لتخطي عقبة جامايكا، وتناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة كل من هنري مارتن في الدقيقة الثانية، ولويس تشافيز (30)، وروبرتو ألفارادو (90+2).

وومن المقرر أن يدخل المنتخب المكسيكي إلى المواجهة النهائية وهو المرشح الأوفر حظا ضد منتخب بنما الذي لم يسبق له الفوز باللقب، لكنه سبق أن بلغ النهائي في محطتين سابقتين عامي 2005 و2013 وخسرهما آنذاك أمام الولايات المتحدة.

جدير ذكره أنه ستقام المباراة النهائية في تاريخ الـ16 من يوليو الحالي.