الرابطة الإسلامية تهنئ طلبة الثانوية الناجحين في امتحانات المعهد الأزهري بفلسطين

هنأت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 2023/7/13، جموع الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من المعهد الأزهري بغزة.

وعبر مسؤول الرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ سامي البسيوني عن فخره واعتزازه بالمتفوقين الذين تحدوا الظروف العصيبة، وحققوا نتائج مميزة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للرابطة الإسلامية جاء على النحو الآتي:

نتقدم بالتهنئة والمباركة لجميع الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من المعهد الأزهري بغزة، ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا بالمتفوقين الذين تحدوا الظروف العصيبة، وحققوا هذه النتائج المميزة، ونراهن على كل من تفوق بأن يواصل مسيرة التميز والإبداع في شتى الميادين التي تخدم شعبنا وقضيتنا.

مسؤول الرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ سامي البسيوني

الخميس، 13 يوليو 2023م.