فوائد شرب الماء في فصل الصيف.. تعرف عليها..!

يعتبر شرب الماء من المشروبات الهامة التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال؛ لأهميتها للجسم من حيث لها دور مهم في حياتنا اليومية خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وينصح العديد من الأطباء، للحفاظ على الصحة من الضروري تزويد الجسم بالتغذية التي يحتاجها، مع شرب الكثير من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف خاصة خلال فصل الصيف الحار.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما يتعلق بالفوائد الصحية لشرب الماء في الصيف، بحسب الخبراء والأطباء، وهي كما يلي:

فوائد شرب الماء في فصل الصيف

1- تنظيم درجة حرارة الجسم

يضمن لك الماء عدم إصابتك بالجفاف، فهو يحافظ على درجة حرارة جسمك متوازنة، كما يساعدك أيضًا على حماية نفسك من خطر التعرض لضربة الشمس والإصابة بالحمى.

2- بشرة حريرية ولامعة

من الطبيعي أن يؤثر تغيير فصول السنة على بشرتنا، فقد تبدو بشرتنا باهتة خلال فصل الصيف على وجه التحديد، لذلك فإن شرب المزيد من الماء يحافظ على رطوبة البشرة، واستخدام أيضًا منتجات مناسبة للعناية بالبشرة أمر مهم للحفاظ على صحتها ونضارتها.

3- تحسين المزاج

قلة شرب الماء قد تتسبب فى شعورك بالقلق وسرعة الانفعال نتيجة الجفاف الذى يؤثر على عمل خلايا المخ أيضًا وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك فإن شرب الماء يحسن المزاج ويحميك من الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى.





4- زيادة قوة الذاكرة

يؤدي انخفاض تدفق الدم الناتج عن الجفاف المزمن إلى قلة وصول الأكسجين إلى الدماغ والاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أيضًا ليعمل بأقصى طاقته، نتيجة لذلك، يمكن أن تتأثر ذاكرتك وتركيزك بشدة إذا لم تتناول القدر الكافى من الماء.

5- يساعدك على إنقاص الوزن

ربطت بعض الدراسات إمكانية تحقيق أهداف حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن بكثرة شرب الماء خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة فى الوزن، قد يساعدك شرب المزيد من الماء أثناء اتباع نظام غذائي "ريجيم" وممارسة الرياضة على خسارة الوزن الزائد.

6- يحمل العناصر الغذائية الضرورية

وخلال الصيف تحتاج إلى المزيد من الطاقة، خاصة أنك تعرق أكثر من المعتاد، لذا لا بد من شرب ما يكفى من الماء حتى يحصل جسمك على الطاقة.





7- تحسين الدورة الدموية

كما يحمل الماء العناصر الغذائية المفيدة والأكسجين لجسمك بالكامل، سيؤدي الوصول إلى استهلاكك اليومي من الماء إلى تحسين الدورة الدموية وله تأثير إيجابي على صحتك العامة.

8- يساعد في الهضم

ويؤكد الخبراء على أن شرب ما يكفى من الماء قبل وأثناء وبعد الوجبة سيساعد جسمك على تكسير الطعام الذي تتناوله بسهولة أكبر، سيساعدك هذا على هضم الطعام بشكل أكثر فاعلية وتحقيق أقصى استفادة من وجباتك.





