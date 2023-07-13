صحيفة: لا زال نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف

لا زالت قضية اتهام اللاعب الأوروغوياني، فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، بالاعتداء على، أليكس باينا، لاعب فياريال، عقب مواجهة الفريقين بالموسم الماضي، مستمرة حتى الآن.

وكان قد تقدم باينا ببلاغ ضد النجم الأوروغوياني، حيث اتهمه بتوجيه لكمة له خارج ملعب "سانتياغو برنابيو".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فالبرغم من أن السلطات الإسبانية، أعلنت أن الحادثة لم يتم إثباتها، وأن فالفيردي لن يواجه أي اتهامات جنائية، لكنه لا زال معرضا للإيقاف.

وقالت الصحيفة: "لجنة مكافحة العنف، قدمت الملف إلى لجنة المسابقات، وسيقرر 3 أعضاء في الهيئة الانضباطية ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات على فالفيردي أم لا، خلال 10 أيام عمل".

ويُشار إلى أن هذا الأمر يعني أن ريال مدريد سيعرف في الـ26 من يوليو الجاري، ما إذا كان فالفيردي متاحاً في بداية الموسم الجديد.