"المحكمة العليا" تناقش التماساً بتنحية نتنياهو من منصبه

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس 13-7-2023، عن أن ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" ستناقش التماساً بطلب تنحية رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو من منصبه.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، ستناقش المحكمة العليا "الاسرائيلية" التماس يطالب بتنحية نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء بسبب انتهاكه ترتيب تضارب المصالح".

ويواجه نتنياهو منذ فترة العديد من القضايا في المحاكم "الإسرائيلية" وتتعلق غالبيتها بتلقي رشاوى من العديد من الأشخاص، وتضارب مصالح.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المُضي قُدماً في خطة "الاصلاحات القضائية" التي تهدف بحسب معارضيه لـ"إضعاف القضاء".

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني" في "إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.