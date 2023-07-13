هل تساهم الإجازة في تعزيز أداء العمل؟ دراسة تجيب

يرى العديد من الخبراء في مجال الصحة بأنه إذا كان الشخص يريد أن يكون أكثر نجاحا في العمل، فما عليك إلا الابتعاد عنه.

وبالرغم من أن هناك الكثير من الناس يخافون أخذ إجازتهم السنوية بالرغم من أنها مدفوعة فربما بعد هذه الدراسة تغير رأيك، وإذا كنت تظن أن الإبداع يأتي من الاستمرار في العمل دون الترفيه، فقد تكون مخطئاً.

وأوضحت دراسة أميركية حديثة نشرها "مركز بيو" للأبحاث، أن نصف المشاركين في الاستطلاع لم يأخذوا إجازاتهم السنوية رغم أنها مدفوعة.

وأكد الخبراء أن هذه النتيجة صادمة، وأن الإجازة مفيدة للصحة الجسدية والعقلية، فهي تساعد في تقليل أمراض القلب والتوتر والاكتئاب والقلق.

وأظهرت الدراسة أن قضاء 10 ساعات في الشهر في إجازة كان مرتبطا بزيادة قدرة الموظف 8% في المتوسط في تقييمات الأداء السنوية.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص من الذين يستخدمون المزيد من أيام إجازتهم يتم ترقيتهم بما يقرب من ضعف معدل نظرائهم الذين يتركون عددًا كبيرًا من الأيام على الطاولة.

ونوه القائمون على الدراسة على أن أخذ إجازة حتى ليوم واحد يساهم بشكل كبير في تحسين نتائج العمل المطلوبة، وتوصل العلماء إلى أن الإجازة تساهم في تعزيز أداء العمل جزئيًا لأنها تعمل كوقود للعقل لتعزيز التفكير الإبداعي لدى الموظف.