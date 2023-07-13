وزارة الاقتصاد تحذر من التعامل مع شركة "PTINT MEDIA"

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس 13-7-2023، المواطنين في قطاع غزة من التعامل مع شركة (PTINT MEDIA).

وقالت الوزارة في بيان لها : "نهيب بجميع المواطنين في قطاع غزة بعدم التعامل مع هذه الشركة الوهمية التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي باسم " PTINT MEDIA" ، موضحة بأن الشركة تدعى بأنها تقدم ربح يومي يصل الي 7 دولار مقابل شراء باقات مسلسلات بــ 150 دولار، ودعوة مواطنين آخرين للاشتراك".

وأوضحت الوزارة، أن الشركة تعمل من خلال الإعلانات الممولة الموجه للمواطنين، مشيرة إلى أن الشركات التى تنشط في هذا المجال تعمل على اتباع الطرق المتنوعة للتحايل والنصب الالكتروني بشكل مخادع للمواطنين.

ودعت المواطنين إلى الحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال وعدم متابعة المنصات الالكترونية الوهمية واتباع السُبل المشروعة لإستثمار أموالهم استثماراً آمناً.