العثور على مقبرة جماعية بها 87 جثة على الأقل غرب دارفور

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثث العشرات من الأشخاص الذين قيل إنهم قتلوا على يد ما سمي بـ"قوات سودانية شبه عسكرية وميليشيات متحالفة معها" في مقبرة جماعية بغرب دارفور.

وقالت الأمم المتحدة بحسب "معلومات موثوقة": "تم التخلص من جثث 87 شخصا، بعضهم من قبيلة المساليت العرقية الإفريقية، في قبرين ضحلين بالقرب من مدينة الجنينة بغرب دارفور".

وأوضحت، أن هؤلاء قتلوا بين الـ13 و21 يونيو في حيي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وبدوره، قال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادثة.