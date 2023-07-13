الكشف عن رفض ضابط رفيع في الجيش "الإسرائيلي" لخدمة الاحتياط

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 13-7-2023، عن إعلان ضابط رفيع في جيش الاحتلال وقائد ما يسمى بـ"وحدة البحث والإنقاذ السابق" عن رفضه لخدمة الاحتياط في "الجيش الإسرائيلي".

وقالت القناة 12 العبرية: "أعلن القائد السابق لـ"وحدة البحث والإنقاذ" التابعة للجيش "الإسرائيلي" توقفه عن أداء خدمة الإحتياط بسبب "التعديلات القضائية".

وكان أعلن سابقاً المئات من الجنود في وحدات خاصة "إسرائيلية" رفض الخدمة العسكرية في الاحتياط في جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ويعتزم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المُضي قُدماُ في خطة "الاصلاحات القضائية" التي تهدف بحسب معارضيه لـ"إضعاف القضاء".

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني" في "إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.