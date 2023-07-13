الصحة الفلسطينية تحذر من مخاطر الحر الشديد في الأيام المقبلة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من مخاطر موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة في الأيام المقبلة.

وأوصت الصحة، المواطنين بضرورة تجنب التعرض لحرارة الشمس قدر الإمكان، والبقاء في أماكن الظِل و المكيفة ، والتأكد من كثرة شرب المياه.

وكشف الراصد الجوي الفلسطيني، عبد القادر صافي، عن حالة الطقس العامة في جميع الأراضي الفلسطينية، من يوم غد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح صافي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم، أن كتلة هوائية حارة قادمة من الهند ستصل البلاد، غدًا الخميس، ويستمر تأثيرها حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أن تأثير الموجة الحارة يشتد تدريجيًا، مع بداية الأسبوع المقبل.

وتوقع الراصد الجوي، أن تصل درجات الحرارة في المناطق الجبلية والأغوار، ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، وأقل بالمناطق الساحلية، وتصل من 33 إلى 35.

وأشار صافي، إلى أن معدلات الرطوبة تكون مرتفعة وخانقة في الساحل وبحدود الـتسعينات، فيما تكون الرياح نشطة السرعة في بعض هباتها وتصل للعشرينات، وارتفاع الأمواج في البحر منخفضة.

ونوه إلى أن تأثير الموجة يستمر على الأقل أسبوع، وتابع: "خلال اليومين المقبلين سيتضح مدة تأثيرها بشكل أوضح، في التحديثات القادمة للخرائط الجوية التي يتم رصدها من الأقمار الاصطناعية".