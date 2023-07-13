قوات الاحتلال تستهدف المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خانيونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 13/7/2023 مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.