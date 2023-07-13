آخر موعد لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 ومصير نظام التوجيهي العام المقبل

تحدث وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس 13/7/2023، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023، وتفاصيل تتعلق بنظام التوجيهي للعام المقبل.

وأوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أنه لن يطرأ أي تغيير على نظام الثانوية العامة في العام المقبل 2024، وسيكون كما هو معمول به هذا العام.

أما فيما يخص نتائج التوجيهي 2023، فأكد أن إعلان نتائج "التوجيهي" سيكون نهاية الأسبوع المقبل بما لا يتعدى يوم السبت 22 تموز الحالي.

وحول الدورة الثانية من امتحان التوجيهي، أفاد أن موعد انعقاد الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة سيكون في 8/8/2023 المقبل، وهو ما يتيح للطلاب تحسين نتائجهم وامكانية اعادة تقديم عدد أو جميع المباحث مجدداً، مضيفاً أن نتائج الدورة الثانية ستكون قبل مواعيد الالتحاق بالجامعات.

وفي وقت سابق، توقع الخضور أن تنتهي الوزارة من عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023، مع مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أنه بعد ذلك ستبدأ عملية إدخال الدرجات وفرزها والأمور وصلت إلى مرحلة متقدمة.

ودعا الخضور، الطلبة وذويهم للحصول على المعلومة بخصوص موعد النتائج من الوزارة.

وبشأن بعض المؤشرات والنسب حتى اللحظة، بين أنه لا يوجد حتى اللحظة مُعطيات بشأن النسب وذلك يأتي في مراحل متقدمة من الإدخال والفرز حسب كل مبحث.

جدير بالذكر، أن نحو 87 ألف طالب وطالبة من القدس والضفة وقطاع غزة، تقدموا في السابع من حزيران/يونيو الماضي لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023.

وعانى الطلبة العام الحالي، من امتحان اللغة الانجليزية، حيث طمأن الخضور الطلبة أن الوزارة تعاملت بمرونة مع 3 نقاط في امتحان اللغة الإنجليزية - الورقة الأولى كما تمت معالجة امتحان التربية الإسلامية أيضًا.