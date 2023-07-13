الجهاد الإسلامي: الشهيد القائد نعمان طحاينة كان مفكّر وصانع الفعل الاستراتيجي وموجه المجاهدين

أكدت حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطـيـن، اليوم الخميس 13/7/2023، أن الشهيد القائد نعمان طحاينة شهدت له ميادين الإيمان والوعي والثورة، فكان المكتبة المتنقلة، والمفكّر والمنظّر الجهادي البارز، وصانع الفعل الاستراتيجي لحركة الجهاد الإسلامي، والموجه العام للمجاهدين على امتداد الضفة الباسلة.

واستذكرت الحركة في بيان صحفي، فـي الـذكـرى التاسعـة عشـر لاستشهـاد القـائـد المفكـر نعمـان طحاينـة، في مثل هذا اليوم عام 2004م، ارتقاء القائد المفكر الشهيد الفذ نعمان صادق طحاينة "أبو الحسين"، إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفت سيارته في مدينة جنين المجاهدة.

وشددت الحركة، على أن اغتيال القائد المفكر نعمان طحاينة عقب سنوات من الملاحقة والمطاردة من جنود العدو، جاء تتويجاً وتكريماً إلهياً لمسيرته الجهادية العظيمة، وما قدَّمه من نموذج ملهم وقدوة استثنائية على طريق الإسلام والجهاد وفلسطين.

واعتبرت الحركة أن استشهاد القائد الكبير نعمان طحاينة كان دافعاً قوياً لاستمرار هذه المسيرة المباركة رغم غياب أحد قادتها المؤسسين، والذي حمل إرثه القائد الفذ لؤي السعدي، لتتجسد المقولة العظيمة "ويحمل اللواء فارس جديد".

وقالت الحركة في بيانها:" بعد تسعة عشر عاماً على الغياب، يزداد وهج حضوره في مسقط رأسه جنين البطولة والفداء وما تقدمه من إحياءٍ للفكرة المقاتلة وبعث جديد للاشتباك المقدس بقيادة أحفاد النعمان في كتيبة جنين وسراياها المظفرة في كل الساحات."

وحيت الحركة، أرواح الشهداء الذين تقدموا على طريق القدس، ليمثلوا نبراساً من دم ونور على طريق الحرية والكرامة، ونبعث التحية لأسرانا الأحرار، الذين يقبضون على جمرة الصبر، وما النصر إلا من عند الله.